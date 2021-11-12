إضافة تصاريح العمرة والصلاة للقادمين من الخارج عبر اعتمرنا وتوكلنا

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إضافة خدمة جديدة تتيح لضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة، إصدار تصاريح العمرة والصلوات في المسجد الحرام والزيارة في المسجد النبوي، مشيرةً إلى أن الخدمة تكون فعالة على تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" بعد التسجيل في منصة "قدوم"، والوصول إلى المملكة. وحثت وزارة الحج والعمرة وسدايا عموم مستخدمي تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" إلى المبادرة لتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) و(Galaxy Store).



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