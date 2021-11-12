“الاتفاق” يجري تدريبه الرئيسي قبل مواجهة “النصر” الودية

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن البرنامج الإعدادي لـ”أيام الفيفا”

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه الرئيسي مساء اليوم الجمعة، على رديف استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، تحضيراً لمواجهة النصر ودياً يوم بعد غدٍ الأحد ضمن البرنامج الإعدادي خلال فترة توقف الدوري لأيام الفيفا.

وكان التدريب الذي قاده الصربي فلادان ميلويفيتش، اشتمل على تمارين لياقية على عدة محطات، ثم قسم فلادان لاعبي الفريق إلى 3 مجموعات لتطبيق عدد من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة تكتيكية على جزء من الملعب.

الاتفاق النصر