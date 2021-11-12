الطريق للمونديال.. وصول بعثة المنتخب إلى هانوي استعداداً للقاء فيتنام

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

وصلت بعثة المنتخب الوطني اليوم إلى مدينة “هانوي” عاصمة فيتنام، استعدادًا لخوض الأخضر مواجهته أمام فيتنام، مساء الثلاثاء القادم، على “إستاد ماي دينه”، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستقبل البعثة لدى وصولها مطار نبي باي الدولي، القائم بالأعمال بسفارة المملكة لدى فيتنام ويبار البصير، ورئيس المراسم سلمان بن سالم.

بدوره قدم مدير المنتخب حسين الصادق، شكره وتقديره لسفارة المملكة لدى فيتنام على حسن الاستقبال والتسهيلات التي لقيتها البعثة منذ وصولها.

من جهة أخرى يُجري المنتخب يوم غدٍ حصة تدريبية مغلقة عند السادسة والنصف مساءً على “إستاد هانق داي”.