رئيس جامعة الملك خالد يستقبل مدير شرطة عسير ويبحثان سبل تعزيز التعاون

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس استقبل رئيس جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، مدير شرطة منطقة عسير اللواء الدكتور فهد بن مطلق العصيمي والوفد المرافق له بالمدينة الجامعية بأبها. وجرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات شملت سبل تعزيز التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بين الجهتين، إضافة إلى مناقشة عقد اتفاقية للتعاون ومناقشة إعداد البرامج التدريبية لمنسوبي الشرطة وفق احتياجاتهم التدريبية.

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