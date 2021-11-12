أمير جازان يصل إلى المنطقة بعد تمتّعه بإجازته

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان مساء اليوم إلى المنطقة بعد تمتعه بإجازته.

وكان في استقبال سمو أمير المنطقة بمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

كما كان في استقباله وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الصقر ، والمدير العام لمطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز المهندس مبارك الشهراني، ومديرو الإدارات الخدمية والأمنية وعدد من المسؤولين.