اغتصاب جندية فرنسية داخل قصر الإليزيه يثير الجدل.. والنيابة تحقق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ وكالات:

فتحت النيابة العامة الفرنسية، تحقيقًا في اتهام باغتصاب جندية فرنسية من طرف زميلها داخل قصر الإليزيه في باريس يوم 12 يوليو الماضي.

وجرى الاعتداء بعد حفل وداع لجنرال وشخصين آخرين حضره الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأوضحت الجندية المعتدى عليها، أنها تعرضت لعنف جنسي من قبل رجل هو أيضا جندي، دون أن يعلق الإليزيه على “القضية القانونية الجارية”.