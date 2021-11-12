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مسؤول: 3 أسباب لاستقالة أكثر من 177 ألف موظف خلال 3 أشهر

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الرياض - محمد عبدالله - كشف نايف التميمي عضو لجنة الموارد البشرية في غرفة الرياض، أسباب استقالة قرابة 177 ألف موظف من السعوديين خلال الثلاثة أشهر الأخيرة.

وقال التميمي، وفقًا لـ"الإخبارية، إن استقالة الموظفين فيه جانب سلبي وجانب إيجابي، وبالنسبة للجانب الإيجابي هو توفر وظائف في جهات أخرى والتي وفرتها رؤية المملكة 2030".

وأضاف "بالنسبة للجانب السلبي، فربما يكون بسبب عدم وضوح المسار الوظيفي للموظف، وغياب الأمان الوظيفي، والبعض ربما استقال للانتقال للعمل في مدية أخرى".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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