السفر من جدة لمكة في 5 دقائق.. خبير يعدد فوائد تقنية الهايبرلوب

الرياض - محمد عبدالله - قال المهندس خالد الغامدي، خبير ومدرب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إن تقنية "الهايبر لوب" هي تقنية نقل حديثة تختلف تمامًا عن وسائل النقل التقليدية مثل السيارة والقطارة والطائرات والسفن، مشيرًا إلى أن التقنية تعيد تشكيل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجيستية، وستكون من أوائل الدول في استخدام هذه التقنية.

وأضاف "الغامدي"، في لقاء عبر فضائية "الإخبارية"، أن التقنية كانت وحيًا من الخيال والآن تحولت إلى واقع أثبتتها الشركات والدراسات، موضحًا أنها عبارة عن أنبوب مفرغ من الهواء وتعتمد في تحركها على الدفع الكهربائي مع وجود وسادة من المغناطيس.

وتابع: "التقنية أثبتت كفاءتها في الولايات المتحدة الأمريكية، واليوم تجرى دراسات حول إمكانية استيعاب الأنبوب لـ27 راكبًا وكذلك نقل البضائع الصغيرة".

وأشار خبير ومدرب سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، إلى أن تقنية "الهايبر لوب" أسرع 3 مرات من القطارات الحديثة و10 مرات من القطارات التقليدية، وبالتالي يكون فارق الوقت كبيرًا جدًا فالمسافة بين جدة ومكة تقطعها في 5 دقائق بينما تستغرق 50 دقيقة في القطارات التقليدية.

وأكد المهندس خالد الغامدي أن التقنية صدديقة للبيئة، باعتمادها على الكهرباء بدلًا من الوقود الأحفوري الذي تعتمد عليه وسائل النقل التقليدية، فضلًا عن ارتفاع معدلات الأمان بها ومساهمتها في خفض معدلات استهلاك الطاقة.

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