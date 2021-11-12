اختيار وكيل «الصحة» عبد الله عسيري لعضوية مجموعة الصحة العالمية العلمية الاستشارية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين اختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الإستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة، حيث اختارت المنظمة وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة الدكتور عبد الله عسيري لعضوية المجموعة .

وتتكون المجموعة العلمية الإستشارية من 28 عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم ، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الإجتماعية ، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة .

يذكر أن الدكتور عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها(182) بحثاً منشوراً و(11,318) اقتباس في الدوريات العلمية.