الصحة: تسجيل 45 إصابة و 60 حالة تعافي من كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 549148 حالة.

وذكرت الوزارة –عبر تويتر- أنه تم تسجيل 60 حالة تعافٍ جديدة من كورونا؛ لتصل إجمالي حالات الشفاء من الفيروس إلى 538160 حالة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفيات منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى 8810 حالة.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة، فقد ارتفع عدد جرعات اللقاح إلى (46589930) جرعة، عبر اكثر من 587 مركزا بجميع المناطق.

كانت وزارة الصحة، اكدت يوم الأحد الماضي، أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس.

قيما أعلن وزير الصحة، فهد الجلاجل، في وقت سابق، وصول المملكة إلى نسبة 70 بالمائة من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا، مؤكدا أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها.

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