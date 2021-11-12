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الشيف المطوع يروي تفاصيل عمله طاهيًا: الرواتب عالية وتصل لـ35 ألف ريال شهريًّا

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الرياض - محمد عبدالله - روى الشيف عبدالعزيز المطوع تفاصيل عمله في مهنة الطهي لمدى قاربت 14 سنة، مؤكدًا أن مرتبات الشيف عالية جدًّا وأعلى من أي موظف، وقد تصل لـ35 ألف ريال.

وقال عبدالعزيز لـ"الإخبارية"، إن مرتب الشيف يبدأ من 8 آلاف ويصل إلى 30 أو 35 ألف ريال مع الصبر والاجتهاد في هذه المهنة.

وأضاف أن الدخل ليس له حد معين، فبإمكان الشيف أن يجعل يدخله 12 ألف ريال أو يصل لـ30 ألف أو حتى 60 أو 70 ألف ريال.

وتابع الشاب عبدالعزيز المطوع، أن مهنة الشيف ليست مقتصرة على أنها وظيفة فقط، فهي ممتدة، وطول اليوم تعمل وتشتغل وتضحي بكثير من الأشياء والراحات والسفريات، ليصل مرتبك إلى مبلغ وقدره.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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