شرطة الرياض تعلن استرداد 13 مركبة وتطيح بسارقيها الستة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة الرياض، الجمعة، استرداد 13 مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها وهم 6 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة المركبات ودراجة نارية واستخدامها في جرائم سلب للمارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من استرداد 13 مركبة مسروقة، والقبض على سارقيها وهم 6 مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية اليمنية، ارتكبوا سرقة المركبات ودراجة نارية واستخدامها في جرائم سلب للمارة تحت التهديد بالأسلحة البيضاء.

وأكد متحدث شرطة الرياض، إيقاف المتهمين واتخاذ بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.