بالصور.. 4 آلاف عامل وعاملة و500 معدة آلية لتطهير وتعقيم المسجد الحرام

الرياض - محمد عبدالله - تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق البيئة الوقائية، على تطهير وتعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميًا، يقوم بها 4000 عامل وعاملة يشرف عليهم 200 موظف من منسوبي إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، على مدار الأربع وعشرين ساعة.

ونفذت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، ممثلةً بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام خلال شهر ربيع الأول، 300 عملية غسل وتطهير للمسجد الحرام وساحاته مستخدمين في ذلك 2400000 لتر من مواد التطهير والتنظيف ذات الجودة العالية، كما يتم تعطير كامل أرجاء المسجد الحرام بـ 45000 لتر من أجود أنواع المعطرات، واستخدام 100 فواحة معطرة داخل البيت العتيق.

كما يتم خلال عملية التطهير والغسل استخدام قرابة 500 معدة وآلة غسيل حديثة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام ومرافقه، وتستغرق عملية الغسل الواحدة 25 دقيقة حيث تتم بطريقة فنية وسريعة تراعي كثافة أعداد زوار المسجد الحرام.

وقامت إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام، بغسل وتطهير وتعقيم 105 آلاف دورة مياه خلال شهر ربيع الأول، كما تم توفير 3000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام لرفع مستوى التطهير، والتخلص من هذه النفايات يتم عبر آليات وسيارات كهربائية تقوم على إخراج النفايات بطريقة مثالية وسلسة.

تأتي هذه الخدمات والجهود تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة مستمرة من قبل وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية محمد بن مصلح الجابري، وذلك تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله-.

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