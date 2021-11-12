ارتفاع أعداد الحالات الحرجة لمرضى كورونا.. وإعطاء اكثر من 46.5 مليون جرعة لقاح

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن ارتفاع في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا، حيث تم تسجيل 53 حالة، فيما تم أمس الخميس تسجيل 46 حالة، بزيادة قدرها 7 حالات، في الوقت الذى تم فيه إعطاء اكثر من 46.5 مليون جرعة لقاح كورونا.

كشفت وزارة الصحة، اليوم، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتمَّ تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، و53 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (46589930) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزًا بجميع المناطق والمحافظات.

كانت وزارة الصحة، أكدت يوم الأحد الماضي، أهمية تلقي الجرعة التنشيطية من اللقاح لمن مضى على جرعته الثانية 6 أشهر، وذلك للوقاية من الفيروس.

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