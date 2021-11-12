بعد الاستحواذ على نيوكاسل... السعودية تضع عينها على ناد أوروبي شهير

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (حكومي)، يضع عينه على ناد أوروبي شهير، بعد نحو شهر من استحواذه على نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن نادي برشلونة الإسباني تلقى عرضا من صندوق الاستثمارات السعودي، ليكون الراعي الرئيسي للقميص الأول لفريق كرة القدم للرجال.

وأشارت إلى أن الراعي الحالي للبارسا هو شركة "Rakuten" والتي دفعت هذا الموسم 30 مليون يورو، وينتهي تعاقدها مع النادي الكتالوني في يونيو/حزيران 2022.

وبحسب الصحيفة لم يتم استبعاد العرض السعودي، ولكن "هناك إحجاما معينا في هذا الصدد وليس هناك توافق في مجلس الإدارة، ولم يتم بدء المفاوضات بعد".

وأضافت أن الصندوق استثماري المملوك من قبل الحكومة السعودية على استعداد لدفع مبلغ 100 مليون يورو مقابل الصفقة.

وتابعت: "لدى نادي برشلونة العديد من العروض الأخرى على الطاولة التي سينظر فيها قبل العرض من أصل سعودي ويجب حسمها في أقرب وقت ممكن".

وكان صندوق الاستثمارات السعودي قد أعلن إكمال مجموعة استثمارية تحت قيادته- تضم شركتي PCP Capital Partners وRB Sports & Media- الاستحواذ على نيوكاسل يونايتد مقابل 409 ملايين دولار.

وتم تعيين محافظ الصندوق ياسر الرميان رئيسا غير تنفيذي لمجلس إدارة النادي، وأماندا ستافيلي كعضو في مجلس الإدارة، بالإضافة إلى "جيمي روبن" والذي سيمثل شركة RB Sports & Media.

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