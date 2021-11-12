20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض

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المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات
رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران...
إنقاذ مواطن سقط بمنطقة وعرة في فيفا
أنقذ «مدني جازان» مواطنًا سقط بمنطقة وعرة في «فيفا»، وتم نقله للمستشفى بواسطة الجهة المختصة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة،...
سلطات مدينة صينية تطلب من مواطنيها عدم الخروج من منازلهم
ناشدت السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.وحسب وكالات إعلامية يأتي ذلك...
تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس
حظرت أنقرة، اليوم، على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين...
مطار الملك خالد الأضعف في معالجة الشكاوى
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين...
إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل تجويف أرضية شاحنة
تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى...
القبض على شخصين أعدا موقعا لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية...
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