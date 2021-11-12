إنقاذ مواطن سقط بمنطقة وعرة في فيفا

20 مخالفة لقرارات التوطين في الرياض ضبطت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال حملة رقابية في أحد الأسواق الكبرى بمدينة الرياض 20 مخالفة لقرارات التوطين،... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ربيع الثاني 1443 هـ 07 ربيع الثاني 1443 هـ

المملكة ترحب بإدراج مجلس الأمن 3 من قيادات مليشيا الحوثي ضمن قائمة العقوبات رحبت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بإدراج مجلس الأمن الدولي لثلاثة من قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 07 ربيع الثاني 1443 هـ 07 ربيع الثاني 1443 هـ

سلطات مدينة صينية تطلب من مواطنيها عدم الخروج من منازلهم ناشدت السلطات في مدينة داليان الساحلية بشمال شرق الصين المواطنين عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة.وحسب وكالات إعلامية يأتي ذلك... جدة: الوكالات جدة: الوكالات 07 ربيع الثاني 1443 هـ 07 ربيع الثاني 1443 هـ

تركيا تحظر سفر مواطني 3 دول عربية عبر رحلاتها إلى بيلاروس حظرت أنقرة، اليوم، على السوريين والعراقيين واليمنيين السفر من مطارات تركية إلى بيلاروس على خلفية أزمة اللاجئين عند الحدود بين... أبها: دوت الخليج أبها: دوت الخليج 07 ربيع الثاني 1443 هـ 07 ربيع الثاني 1443 هـ

مطار الملك خالد الأضعف في معالجة الشكاوى أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، مؤشر تصنيف مقدمي خدمات النقل الجوي والمطارات من واقع عدد الشكاوى المرفوعة من المسافرين... أبها دوت الخليج أبها دوت الخليج 07 ربيع الثاني 1443 هـ 07 ربيع الثاني 1443 هـ

إحباط محاولة تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل تجويف أرضية شاحنة تمكنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في منفذ الحديثة من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 07 ربيع الثاني 1443 هـ 07 ربيع الثاني 1443 هـ

القبض على شخصين أعدا موقعا لإيواء مخالفي نظام أمن الحدود صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم وآخر مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 07 ربيع الثاني 1443 هـ 07 ربيع الثاني 1443 هـ

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