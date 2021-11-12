محمد بن مسعود - الدمام - وصل وفدٌ رفيع المستوى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى الرياض، في زيارة تفقدية للمملكة العربية السعودية، تمتد لخمسة أيام، وذلك مع اقتراب موعد التصويت على الملف الفائز باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.
وتشتمل الزيارة على تفقد مرافق وخُطَط ملف “السعودية 2027” لاستضافة البطولة لأول مرّة في تاريخ المملكة.
وتعمل المملكة على بناء وتجديد خمسة ملاعب ستكون إلى جانب ثلاثة أخرى جاهزة وملعبين احتياطيين لاستضافة 24 منتخبًا آسيويًا استعدادًا للبطولة 2027.
جديرٌ بالذكر أن ملف السعودية 2027 يتنافس مع ملفات الترشح لدول (قطر، الهند، إيران)؛ إذ سيُعلن الاتحاد الآسيوي عن الملف الفائز خلال العام المقبل 2022 عبر نظام التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى “الرياض”.. لبدء زيارته التفقدية لملف “السعودية 2027”
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-11-12
وصل وفدٌ رفيع المستوى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى الرياض، في زيارة تفقدية للمملكة العربية السعودية، تمتد لخمسة أيام، وذلك مع اقتراب موعد التصويت على الملف الفائز باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.
وتشتمل الزيارة على تفقد مرافق وخُطَط ملف “السعودية 2027” لاستضافة البطولة لأول مرّة في تاريخ المملكة.
وتعمل المملكة على بناء وتجديد خمسة ملاعب ستكون إلى جانب ثلاثة أخرى جاهزة وملعبين احتياطيين لاستضافة 24 منتخبًا آسيويًا استعدادًا للبطولة 2027.
جديرٌ بالذكر أن ملف السعودية 2027 يتنافس مع ملفات الترشح لدول (قطر، الهند، إيران)؛ إذ سيُعلن الاتحاد الآسيوي عن الملف الفائز خلال العام المقبل 2022 عبر نظام التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
12 نوفمبر 2021 – 7 ربيع الآخر 1443
06:21 PM
وصل وفدٌ رفيع المستوى من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إلى الرياض، في زيارة تفقدية للمملكة العربية السعودية، تمتد لخمسة أيام، وذلك مع اقتراب موعد التصويت على الملف الفائز باستضافة نهائيات كأس آسيا 2027.
وتشتمل الزيارة على تفقد مرافق وخُطَط ملف “السعودية 2027” لاستضافة البطولة لأول مرّة في تاريخ المملكة.
وتعمل المملكة على بناء وتجديد خمسة ملاعب ستكون إلى جانب ثلاثة أخرى جاهزة وملعبين احتياطيين لاستضافة 24 منتخبًا آسيويًا استعدادًا للبطولة 2027.
جديرٌ بالذكر أن ملف السعودية 2027 يتنافس مع ملفات الترشح لدول (قطر، الهند، إيران)؛ إذ سيُعلن الاتحاد الآسيوي عن الملف الفائز خلال العام المقبل 2022 عبر نظام التصويت لأعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر وفد الاتحاد الآسيوي يصل إلى "الرياض".. لبدء زيارته التفقدية لملف "السعودية 2027" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.