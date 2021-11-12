السيسي يحث الليبيين على طرد الدخلاء: مصر قوتكم متى احتجتموها يا أبناء عمر المختار

محمد بن مسعود - الدمام - حث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشعب الليبي، على تجاوز الخلافات وطرد الدخلاء، مشددا على أن مصر سند وقوة لليبيين متى احتاجوا ذلك.
وقال السيسي في كلمة نشرها المتحدث باسم الرئاسة على فيسبوك “يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيرا لكم”.
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وتابع “الخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة، وستجدون مصر سندا لكم وقوة متى احتجتموها، دعما لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم”.
وكان ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي باللجنة العسكرية المشتركة 5+5، أعلنوا أمس الخميس، البدء في إخراج 300 مرتزق أجنبي متواجدين في مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.
واليوم، ناقش الرئيس المصري مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون تسوية الأزمة فى ليبيا، في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، ودفع عملية التسوية السياسية في البلاد وإخراج المرتزقة.
وقال نائب رئيس حكومة الوحدة الليبية، رمضان أبو جناح، في تصريحات سابقة إن “هناك رؤية واضحة لدى المنظومة الدولية للتنسيق في خروج متزامن ومنسق للمرتزقة من ليبيا”، مشددا على ضرورة أن تكون الخطوات العملية، مصحوبة بمستويات عالية من الثقة بين أطراف الأزمة الليبية.
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