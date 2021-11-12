قيمتها مليار دولار.. قصة نزاع بين عائلتين هنديتين على ملكية استراحة بجوار الحرم

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

وقع نزاع بين عائلتين من الهند بسبب ثروة تقدر بمليار دولار هي قيمة استراحة عبارة عن فيلا تضم 7 غرف وقاعة كبيرة كان قد بناها أحد التجار الكبار والمشهورين بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وتشير التفاصيل إلى أن التاجر مايانكوتي كي وهو صاحب العديد من سفن الشحن من منطقة مالابار بولاية كيرالا، قام عام 1870م بشراء أرض تبعد نحو 300 متر فقط من الكعبة المشرفة.

وقام التاجر الهندي ببناء فيلا في تلك الأرض لاستقبال حجاج مالابار، لكن في عام 1970 عند قيام حكومة المملكة بإجراء توسعة على الحرم المكي تم هدم الاستراحة وتخصيص أرض أخرى له في منطقة قريبة.

وفي ظل عدم التوصل لورثة التاجر، أمرت الحكومة باحتجاز الأموال في حساب ضمان باسم دائرة الأوقاف، لحين العثور على الوريث.

واكتشفت الحكومة وفقاً لـ”أخبار 24″، وقوع خلاف بين عائلة “مايانكوتي” وعائلة زوجته حول أحقية كل منهما في مبلغ التعويض الذي تضخم وبلغ الآن مليار دولار أمريكي.

ويدور الخلاف حول إصرار عائلة التاجر الهندي على أنه لم يرزق بأطفال، في حين تجادل عائلة الزوجة بأن الراحل ترك ابناً وابنة.