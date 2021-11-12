محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق أعلن التحالف الدولي لدعم الشرعية في اليمن، عن تنفيذ 21 عملية استهداف لآليات وعناصر حوثية في صرواح والبيضا في مأرب. وقال التحالف، في بيان، الجمعة، أن العمليات أسفرت عن مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية خلال 24 ساعة.

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: مقتل 105 إرهابيين وتدمير 13 آلية عسكرية حوثية في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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