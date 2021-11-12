انطلقت أمس فعاليات “ذا جروفز The Groves”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، في أجواء مميزة وفريدة تمنح الزوار تجارب استثنائية في المجالات الترفيهية والفنية، التي تستمر في المنطقة حتى نهاية مارس 2022م.
وتتميّز “ذا جروفز” بما توفره من خدمات متكاملة، إذ تضم عناصر للاسترخاء، ووسائل للتمتع بالرفاهية، إضافة إلى مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، وفعاليات ترفيهية وورش فنية متنوعة.
وتستقبل “ذا جروفز” مختلف الزوار من أفراد وعائلات، وتقدم خدمتها لجميع الأعمار، وتمنحهم تجربة فريدة من خلال برامجها المتنوعة بما يميزها عن غيرها، حيث توفر تجربة التسوق والاستمتاع بالمقاهي والفعاليات الترفيهية في الهواء الطلق، إضافة إلى عدد من الأماكن المغلقة لتنويع الخيارات، وإتاحة الاستفادة من مستويات الفخامة والرفاهية في مجالات الفنون والجمال والعادات والتقاليد.
وتعد “Birds of Eden” من أبرز فعاليات “ذا جروفز”، وهي تشكل تجربة فريدة للاستمتاع بضيافة مميزة ووجبات خفيفة تضم تشكيلات واسعة من الأطعمة، إضافة إلى فعالية “الجلسة” التي تجمع الزوار بمحبيهم للجلوس والتمتع بالمذاقات الخفيفة المتنوعة، ضمن مناظر طبيعية وأجواء موسيقية راقية.
وتقدم فعالية “Gem-in-i” للزوار مزيجًا فاخرًا من الأطعمة التي اجتمعت فيها أساليب المطبخ الياباني وأسرار المطبخ الإيطالي، كماتقدم “El Lechazo” وجبات فاخرة من المطبخ الإسباني.
وتولي “ذا جروفز” اهتمامًا خاصًا بالأناقة والموضة عبر فعالية “Passion&:Fashion” التي تشكل مساحة إبداعية لجمع الفن بالموضة،من خلال عرض أزياء فريد يشمل عددًا من الفعاليات الموجهة لمحبي الموضة والأزياء، فضلًا عن فعالية “Milk & Butter nail spa” التي تقدم أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستجمام.
“ذا جروفز” تمنح زوار موسم الرياض 2021 تجارب استثنائية
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-12
انطلقت أمس فعاليات “ذا جروفز The Groves”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، في أجواء مميزة وفريدة تمنح الزوار تجارب استثنائية في المجالات الترفيهية والفنية، التي تستمر في المنطقة حتى نهاية مارس 2022م.
وتتميّز “ذا جروفز” بما توفره من خدمات متكاملة، إذ تضم عناصر للاسترخاء، ووسائل للتمتع بالرفاهية، إضافة إلى مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، وفعاليات ترفيهية وورش فنية متنوعة.
وتستقبل “ذا جروفز” مختلف الزوار من أفراد وعائلات، وتقدم خدمتها لجميع الأعمار، وتمنحهم تجربة فريدة من خلال برامجها المتنوعة بما يميزها عن غيرها، حيث توفر تجربة التسوق والاستمتاع بالمقاهي والفعاليات الترفيهية في الهواء الطلق، إضافة إلى عدد من الأماكن المغلقة لتنويع الخيارات، وإتاحة الاستفادة من مستويات الفخامة والرفاهية في مجالات الفنون والجمال والعادات والتقاليد.
وتعد “Birds of Eden” من أبرز فعاليات “ذا جروفز”، وهي تشكل تجربة فريدة للاستمتاع بضيافة مميزة ووجبات خفيفة تضم تشكيلات واسعة من الأطعمة، إضافة إلى فعالية “الجلسة” التي تجمع الزوار بمحبيهم للجلوس والتمتع بالمذاقات الخفيفة المتنوعة، ضمن مناظر طبيعية وأجواء موسيقية راقية.
وتقدم فعالية “Gem-in-i” للزوار مزيجًا فاخرًا من الأطعمة التي اجتمعت فيها أساليب المطبخ الياباني وأسرار المطبخ الإيطالي، كماتقدم “El Lechazo” وجبات فاخرة من المطبخ الإسباني.
وتولي “ذا جروفز” اهتمامًا خاصًا بالأناقة والموضة عبر فعالية “Passion&:Fashion” التي تشكل مساحة إبداعية لجمع الفن بالموضة،من خلال عرض أزياء فريد يشمل عددًا من الفعاليات الموجهة لمحبي الموضة والأزياء، فضلًا عن فعالية “Milk & Butter nail spa” التي تقدم أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستجمام.
12 نوفمبر 2021 – 7 ربيع الآخر 1443
05:18 PM
في الترفيه والفنون.. والفعاليات مستمرة حتى نهاية مارس القادم
انطلقت أمس فعاليات “ذا جروفز The Groves”، إحدى مناطق موسم الرياض 2021، في أجواء مميزة وفريدة تمنح الزوار تجارب استثنائية في المجالات الترفيهية والفنية، التي تستمر في المنطقة حتى نهاية مارس 2022م.
وتتميّز “ذا جروفز” بما توفره من خدمات متكاملة، إذ تضم عناصر للاسترخاء، ووسائل للتمتع بالرفاهية، إضافة إلى مجموعة مختارة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، وفعاليات ترفيهية وورش فنية متنوعة.
وتستقبل “ذا جروفز” مختلف الزوار من أفراد وعائلات، وتقدم خدمتها لجميع الأعمار، وتمنحهم تجربة فريدة من خلال برامجها المتنوعة بما يميزها عن غيرها، حيث توفر تجربة التسوق والاستمتاع بالمقاهي والفعاليات الترفيهية في الهواء الطلق، إضافة إلى عدد من الأماكن المغلقة لتنويع الخيارات، وإتاحة الاستفادة من مستويات الفخامة والرفاهية في مجالات الفنون والجمال والعادات والتقاليد.
وتعد “Birds of Eden” من أبرز فعاليات “ذا جروفز”، وهي تشكل تجربة فريدة للاستمتاع بضيافة مميزة ووجبات خفيفة تضم تشكيلات واسعة من الأطعمة، إضافة إلى فعالية “الجلسة” التي تجمع الزوار بمحبيهم للجلوس والتمتع بالمذاقات الخفيفة المتنوعة، ضمن مناظر طبيعية وأجواء موسيقية راقية.
وتقدم فعالية “Gem-in-i” للزوار مزيجًا فاخرًا من الأطعمة التي اجتمعت فيها أساليب المطبخ الياباني وأسرار المطبخ الإيطالي، كماتقدم “El Lechazo” وجبات فاخرة من المطبخ الإسباني.
وتولي “ذا جروفز” اهتمامًا خاصًا بالأناقة والموضة عبر فعالية “Passion&:Fashion” التي تشكل مساحة إبداعية لجمع الفن بالموضة،من خلال عرض أزياء فريد يشمل عددًا من الفعاليات الموجهة لمحبي الموضة والأزياء، فضلًا عن فعالية “Milk & Butter nail spa” التي تقدم أفضل الممارسات العالمية في مجال الاستجمام.
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