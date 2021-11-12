وزير الخارجية يلتقي نظيريْه المصري والجزائري

محمد بن مسعود - الدمام - استعرض معهما تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وزير الخارجية في جمهورية مصر العربية سامح شكري، وذلك على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.

كما التقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رمطان لعمامرة، على هامش أعمال الدورة الرابعة لمنتدى باريس للسلام.

وشهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في مجالات التعاون المشترك كافة، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول المنتدى، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وحضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية الفرنسية فهد بن معيوف الرويلي.