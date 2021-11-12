“آل الشيخ” يزور متحف التاريخ الكرواتي ويشيد بمقتنياته ومعروضاته

محمد بن مسعود - الدمام - يضم الكثير من الأدوات التي كانت تستخدم في الصيد والأسماك المحنطة

زار وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، متحف التاريخ الكرواتي الذي يقع في قصر فوجكوفيتش في منطقة غورني غراد التاريخية في مدينة زغرب العاصمة ، ضمن برنامج زيارته الرسمية الحالية.

وقد رافقه رئيس المشيخة الإسلامية المفتي العام للجمهورية الشيخ عزيز حسانوفيتش، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى البوسنة والهرسك الغير مقيم لدى جمهوريتي صربيا وكرواتيا أسامة بن داخل الأحمدي، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الثقافة والمشيخة الإسلامية الكرواتية.

وتجول “آل الشيخ” والوفد المرافق له بالمتحف ومرافقه والذي يهدف إلى التعبير عن الفخر والاعتزاز بالماضي وأيضًا عرض موسوعي وشامل للتاريخ الكرواتي؛ حيث يضم المتحف الكثير من الأدوات التي كانت تستخدم في الصيد والأسماك المحنطة والأسلحة والصور ومقصوصات الجرائد والمنحوتات وغيرها.

واستمع إلى شرح موجز عن تاريخه وأبرز مقتنياته والتي تمثل تراث وتاريخ جمهورية كرواتيا.

وأشاد وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بالمتحف ومقتنياته التي وصفها بالمهمة لربط الحاضر بالماضي ليتعرف الآجيال على تاريخ آبائهم، مشيراً إلى أن المتاحف التاريخية والمحافظة عليها مهم لمعرفة التاريخ وزيارتها تعمق الصلة بالأوطان التي يعد الانتماء إليها فطرة إنسانية.

يشار إلى أن زيارة وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لجمهورية كرواتيا لم تقتصر على لقاءات كبار المسؤولين وتوقيع البرنامج التنفيذي للتعاون في المجالات الإسلامية بل تشمل زيارة عدد من المعالم الحضارية والمراكز والمساجد والمدارس الإسلامية؛ حيث تجد ترحيبًا من الحكومة الكرواتية ومن جميع أطياف الشعب الكرواتي الصديق.