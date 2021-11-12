“تقويم التعليم” تشارك بالمعرض العالمي لحلول التعليم في دبي

محمد بن مسعود - الدمام - بوصفها راعيًا بلاتينيًا إضافة إلى مساهمتها بتقديم ورقتيْ عمل

تشارك هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأحد القادم، بالمعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم Global Educational Supplies & Solutions GESS المقام في دبي، في دورته 14 تحت شعار “إبداع اليوم ، فرص الغد”، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتتمثل مشاركة الهيئة في المؤتمر بوصفها راعيًا بلاتينيًا، إضافة إلى مشاركتها بورقتي عمل؛ الأولى بعنوان: “اختبار ألف ياء للذكاء” يقدمها المدير التنفيذي للمركز الوطني للقياس “قياس” الدكتور عبدالله القاطعي، والورقة الثانية بعنوان: “الزيارات الافتراضية المطبقة خلال العام الدراسي 2020-2021” ويقدمها المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الدكتور صالح الغامدي.

وسيتم في الجناح الخاص بالهيئة التعريف بالمنتجات والخدمات الخاصة بالهيئة والمراكز التابعة لها، حيث تتشرف الهيئة بدعوة الجميع لزيارة جناحها بالمعرض رقم (C10, C20) في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي من الساعة 10ص – 6م ، وذلك للاطلاع على أعمالها والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الزوار من خلال الفريق المختص المشارك من الهيئة.

يذكر أن المشاركة بالمعرض تأتي ضمن مشاركات الهيئة ومراكزها في المعارض والمؤتمرات الدولية المعنية بالتعليم والتدريب، لعرض أعمالها وخدماتها ومشاريعها، كما سيشارك في المؤتمر أكثر من 10 آلاف متخصص تعليمي، وأكثر من 550 موردًا تعليميًا من 40 دولة.