هيئة الزكاة : بيع السيارة المستعملة غير خاضع لضريبة القيمة المضافة بـ«شرط»

الرياض - محمد عبدالله - قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن بيع السيارة المستعملة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يكون الشخص البائع غير مسجل بالضريبة.

وذكر حساب «اسأل الزكاة» التاعب للهيئة –عبر تيوتر- ردا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يخضع بيع/شراء السيارات المستعملة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% إذا تم بيعها من قبل معرض أو شخص مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة».

وتابعت الهيئة «أما بيع سيارة من فرد غير مسجل ولا يمارس نشاط اقتصادي لفرد آخر، فلا يخضع لضريبة القيمة المضافة».

وقال المواطن في استفساره: هل ضريبة القيمة المضافة تشمل السيارات المستعملة؟

من جهة أخرى، أوضحت هيئة الزكاة، أن أقل سنة صنع للسيارة يُسمح بدخولها هي 2016م، على أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس السعودية ومعيار اقتصاد الوقود، كما تفرض الرسوم الجمركية بنسبة 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.

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