نظير جهوده في نشر التسامح.. كرواتيا تمنح «آل الشيخ» شهادة الشخصية الإسلامية المؤثرة

الرياض - محمد عبدالله - منحت المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عبداللطيف آل الشيخ، شهادة الشخصيّة الإسلامية المؤثرة، وذلك نظير جهوده في نشر التسامح والتعاون والحوار بين الأديان.

وقال الحساب الرسمي لوزارة الشؤون الإسلامية عبر موقع «تويتر»: «منحت المشيخة الإسلامية بجمهورية كرواتيا معالي وزير الشؤون الإسلامية د عبداللطيف آل الشيخ شهادة الشخصيّة الإسلامية المؤثرة، نظير جهوده في نشر التسامح والتعاون والحوار بين الأديان».

وأضاف: «وكذلك جهوده في خدمة الإسلام وفق منهج الوسطية والاعتدال، والتصدي للجماعات المتطرفة».

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