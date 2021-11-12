مسؤول أمريكي يزور السعودية ودولًا بالمنطقة لبحث الانتشار النووي ومكافحة تمويل الإرهاب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن زيارة مرتقبة لنائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، إلى السعودية وبعض دول المنطقة؛ لبحث التصدي لتمويل الإرهابيين والانتشار النووي وأيضا التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى بناء شراكات تتعلق بالبرمجيات الخبيثة.

وقالت العربية، إن زيارة أدييمو، الجمعة المقبلة، ستشمل إسرائيل والسعودية والإمارات وقطر، مشيرة إلى أنها زيارة لأعلى مسؤول بوزارة الخزانة في إدارة الرئيس جو بايدن إلى المنطقة.

وكانت وزارة الخزانة الأميريكية، قد حذرت في مراجعة للعقوبات الشهر الماضي من أن العملات وأنظمة الدفع الرقمية قد تقلص فعالية العقوبات الأمريكية، عبر السماح بتحويل الأموال خارج النظام المالي المعتمد على الدولار.

ويشار إلى أن بايدن جعل تعامل الحكومة مع الأمن السيبراني أولوية قصوى بعد سلسلة هجمات هذا العام هددت بزعزعة استقرار إمدادات الطاقة والغذاء بالولايات المتحدة.

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