المرور السعودي يكشف عن 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق

الرياض - محمد عبدالله - كشف المرور السعودي، عن 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق، مشيرًا إلى ضرورة اتباع تنظيمات السير على الطريق.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «على قائد المركبة عند الازدحامات المرورية اتباع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهته»، بينما جاءت السلوكيات الخاطئة كالآتي:

التنقل من مسار لآخر.

عدم ترك مسافة آمنة.

إساءة استخدام منبه المركبة.

التجاوز من أكتاف الطريق.

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