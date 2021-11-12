المرور السعودي يكشف عن 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق

الرياض - محمد عبدالله - كشف المرور السعودي، عن 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق، مشيرًا إلى ضرورة اتباع تنظيمات السير على الطريق.
وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «على قائد المركبة عند الازدحامات المرورية اتباع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهته»، بينما جاءت السلوكيات الخاطئة كالآتي:
- التنقل من مسار لآخر.
- عدم ترك مسافة آمنة.
- إساءة استخدام منبه المركبة.
- التجاوز من أكتاف الطريق.
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