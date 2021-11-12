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المرور السعودي يكشف عن 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق

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الرياض - محمد عبدالله - كشف المرور السعودي، عن 4 سلوكيات خاطئة عند ازدحام الطريق، مشيرًا إلى ضرورة اتباع تنظيمات السير على الطريق.

وقال الحساب الرسمي للمرور عبر موقع «تويتر»: «على قائد المركبة عند الازدحامات المرورية اتباع تنظيمات السير على الطريق، للوصول الآمن لوجهته»، بينما جاءت السلوكيات الخاطئة كالآتي:

  • التنقل من مسار لآخر.
  • عدم ترك مسافة آمنة.
  • إساءة استخدام منبه المركبة.
  • التجاوز من أكتاف الطريق.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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