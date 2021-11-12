«نشرة عاجل».. أشهر الممنوحين الجنسية السعودية من الكفاءات المميزة.. ومجندات سعوديات يقدمن عروضًا عسكرية

الرياض - محمد عبدالله - نشرت صحيفة عاجل عددًا من الأخبار المعنية بالشأن المحلي والدولي والرياضي خلال الساعات الماضية، وأبرزها:

الأرصاد عن طقس الجمعة: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق، إحباط تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل شاحنة بمنفذ الحديثة، مسؤول أمريكي يزور السعودية ودولًا بالمنطقة لبحث الانتشار النووي ومكافحة تمويل الإرهاب، حريق في مركز صيانة سيارات بالمدينة، أشهر الممنوحين الجنسية السعودية من الكفاءات المميزة، الأرصاد عن طقس الجمعة: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق.

بالفيديو.. إحباط تهريب 2.3 مليون حبة كبتاجون مخبأة داخل شاحنة بمنفذ الحديثة

نجحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في منفذ الحديثة، من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2.3 مليون حبة كبتاجون، عُثِر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة للمملكة عبر المنفذ.

مسؤول أمريكي يزور السعودية ودولًا بالمنطقة لبحث الانتشار النووي ومكافحة تمويل الإرهاب

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن زيارة مرتقبة لنائب وزيرة الخزانة الأمريكية، والي أدييمو، إلى السعودية وبعض دول المنطقة؛ لبحث التصدي لتمويل الإرهابيين والانتشار النووي وأيضا التعافي الاقتصادي بعد جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى بناء شراكات تتعلق بالبرمجيات الخبيثة.

«استشاري أمراض قلب» يوضح دور أوميغا 3 في الوقاية من الجلطات

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، د. خالد النمر، إن الدراسات حول دور الأوميغا 3 في الوقاية من الجلطات ما زالت متضاربة.

هيئة الزكاة : بيع السيارة المستعملة غير خاضع لضريبة القيمة المضافة بـ«شرط»

قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن بيع السيارة المستعملة لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، بشرط أن يكون الشخص البائع غير مسجل بالضريبة.

حريق في مركز صيانة سيارات بالمدينة.. و«الدفاع المدني» يتدخل

تمكنت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، من إخماد النيران التي اندلعت في مركز لصيانة السيارات.

بالصور.. أشهر الممنوحين الجنسية السعودية من الكفاءات المميزة

صدر أمس الخميس، الأمر السامي الكريم، بمنح بعض الكفاءات وأصحاب الخبرات المميزة، الجنسية السعودية، ومن أشهر من شملهم القرار خطاط الكعبة المشرفة، إضافة إلى خبراء في التاريخ والمسرح.

«أعطتها العباءة لترتديها».. فيديو يوثِّق لفتة إنسانية من سيدة سعودية لسائحة بريطانية

تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لفتة إنسانية، لإحدى المواطنات مع سائحة بريطانية في العلا؛ حيث أرادت الأخيرة ارتداء عباءتها بعد إعجابها الشديد بها.

هل يؤثر دعم برنامج «ريف» على الضمان الاجتماعي؟.. «الموارد البشرية» توضح

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن دعم برنامج التنمية المستدامة ريف التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، لا يؤثر على الضمان الاجتماعي، وذلك بعد استفسار إحدى المستفيدات قائلة: «أرملة ولدي طفلان وقدمت على ريف واستخرجت وثيقة العمل الحر هل يؤثر ع الضمان؟».

بالفيديو.. مجندات سعوديات يقدمن عروضًا عسكرية أمام وزير الداخلية

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمجندات سعوديات، يقدمن عروضًا عسكرية مبهرة أمام وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود.

هل يمكن دخول الاختبارات الورقية بالبطاقة الرقمية؟.. «تقويم التعليم» تجيب

جددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التذكير، بأنه يسمح للطلبة استخدام البطاقة الرقمية في تطبيقي (توكلنا/أبشر) لدخول الاختبارات المحوسبة فقط، وليس الاختبارات الورقية.

«مختص بمركز الأرصاد» يتوقَّع دخول كتلة هوائية باردة.. ويحدد موعدها

قال المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن كتلة هوائية باردة قادمة إلى المملكة يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن فصل الشتاء الفلكي يبدأ يوم 21 ديسمبر.

تجاوبًا مع بلاغ مواطن.. المرور يضبط قائدي «تريلا» قاما بالمناورة على الطريق السريع بينبع

أعلن المرور السعودي، عن ضبط قائديّ شاحنتين (تريلا) قاما بالمناورة على أحد طرق ينبع بسرعة عالية، معرضين حياة قادة المركبات الأخرى للخطر.

تحذير من أمانة الرياض لملاك المحلات بشأن مواقف الطرق

جددت أمانة منطقة الرياض، تذكير ملاك المحلات، بأن مواقف المركبات في الطرق أمام المنشآت التجارية، حق للجميع، وأن الأنظمة تمنع حجزها أو تخصيصها لزبائن المنشأة.

ذروة «شهب الثور» تزيِّن سماء السعودية والوطن العربي.. مساء اليوم

تشهد سماء السعودية والمنطقة العربية، اليوم الجمعة، ذروة تساقط زخة شهب الثور أو الثوريات الشمالية؛ حيث يتوقع أن تصل زخة الشهب إلى ذروة نشاطها عند نحو الساعة (3:00) عصرًا بتوقيت مكة.

الأرصاد عن طقس الجمعة: سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على 4 مناطق

توقع المركز الوطني في تقريره عن حالة الطقس ليوم الجمعة، سماء صحو إلى غائم جزئياً مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة- برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.

بالصور.. الأخضر يشد الرحال إلى فيتنام في مهمة جديدة نحو «قطر 2022»

شد المنتخب الوطني الأول، فجر اليوم الجمعة، الرحال إلى مدينة هانوي على متن طائرة خاصة، من أجل مواجهة مضيفه الفيتنامي، لحساب الجولة السادسة من الدور الحاسم لتصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم «قطر 2022».

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات الجمعة.. الجرام يبدأ بـ131.09 ريال

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الجمعة، بالرغم من تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا؛ حيث بلغ جرام الذهب عيار 24 في السعودية 224.72 ريال (59.92 دولار).

اقرأ أيضًا:

نشرة عاجل.. سفراء 5 دول يدينون هجمات الحوثي على السعودية.. والأرصاد تتابع الحالة الماطرة