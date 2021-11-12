بالفيديو.. 35% من الحرائق تحدث بالمنازل.. وعدم الصيانة والتوصيلات الرديئة السبب الرئيس

الرياض - محمد عبدالله - تمثل حرائق المساكن النسبة الأكبر من الحرائق بـ35%، و7% منها بسبب حوادث كهربائية، وذلك وفقا لآخر إحصائية للدفاع المدني.

وذكرت قناة الإخبارية في تقرير لها، أنه مع اقتراب فصل الشتاء، فإن عدم صيانة الأجهزة الكهربائية مثل السخانات وأجهزة التدفئة، أو استخدام توصيلات كهربائية رديئة ورخيصة الثمن، قد يؤدي إلى اشتعال الحرائق بالمنازل.

وأشار التقرير إلى أن الجهات المختصة تنصح دائما بشراء القطع الكهربائية الاصلية، وعدم إشعال نيران التدفئة في الأماكن المغلقة، حرصا على سلامة أفراد الأسرة.

اقرأ أيضا:

حريق في مركز صيانة سيارات بالمدينة.. و«الدفاع المدني» يتدخل