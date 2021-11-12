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بالفيديو.. 35% من الحرائق تحدث بالمنازل.. وعدم الصيانة والتوصيلات الرديئة السبب الرئيس

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الرياض - محمد عبدالله - تمثل حرائق المساكن النسبة الأكبر من الحرائق بـ35%، و7% منها بسبب حوادث كهربائية، وذلك وفقا لآخر إحصائية للدفاع المدني.

وذكرت قناة الإخبارية في تقرير لها، أنه مع اقتراب فصل الشتاء، فإن عدم صيانة الأجهزة الكهربائية مثل السخانات وأجهزة التدفئة، أو استخدام توصيلات كهربائية رديئة ورخيصة الثمن، قد يؤدي إلى اشتعال الحرائق بالمنازل.

وأشار التقرير إلى أن الجهات المختصة تنصح دائما بشراء القطع الكهربائية الاصلية، وعدم إشعال نيران التدفئة في الأماكن المغلقة، حرصا على سلامة أفراد الأسرة.  

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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