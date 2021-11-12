بالصور.. بيع كمامة مرصعة بالألماس والذهب الأبيض بـ1.5 مليون دولار في موسم الرياض

الرياض - محمد عبدالله - كشفت إحدى الشركات العالمية في معرض المجوهرات الفريدة في ⁧‫موسم الرياض ‬⁩2021، عن بيع كمامة مرصعة بالألماس، في موسم الرياض 2021، بمبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وقالت إن الكمامة مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا، ومرصعة بـ3608 ألماسات ذات اللون الأبيض والأسود، وقطع من الذهب ليست للزينة فقط، ولكنها أيضًا تؤدي الغرض الصحي منها تمامًا، وتساعد على الوقاية من الإصابة بكورونا.

وأشارت إلى أن الكمامة متوافقة مع الشروط الصحية ومعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، ويمكن أن يثبت عليها مرشح هواء من طراز إن-99.

واستغرق صنع الكمامة 9 أشهر، بمشاركة مصمم واحد و25 صائغًا، كما يملكها رجل أعمال صيني مقيم في الولايات المتحدة هو من طلب إنتاجها، لتصبح بذلك الأغلى على الإطلاق في العالم، وفقًا لمجلة «فوربس».

وصرح مصمم الكمامة قائلاً: «المال قد لا يشتري كل شيء. لكن إذا كان بإمكانه شراء كمامة باهظة الثمن للوقاية من كوفيد-19، ويريد هذا الرجل أن يرتديها ويتجول بها ليجذب الاهتمام، فله ذلك ويجب أن يكون سعيدًا».

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