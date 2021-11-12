«استشاري أمراض قلب» يوضح دور أوميغا 3 في الوقاية من الجلطات

الرياض - محمد عبدالله - قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، د. خالد النمر، إن الدراسات حول دور الأوميغا 3 في الوقاية من الجلطات ما زالت متضاربة.

وأوضح استشاري امراض القلب –عبر تويتر- أن الدراسات حول أوميغا ٣ وتأثيره في مرضى السكري والضغط للوقاية من الجلطات «متضاربة»، لكن حتى الآن لا نُوصِي بالاوميغا ٣ في غياب ارتفاع الدهون الثلاثية.

كان الدكتور النمر أوضح أمس الخميس، أن وضع الجوال في (الجيب) لا يؤثر على نبضات القلب، لأن مجاله الكهرومغناطيسي (اقل من 3 وات)، وهو يُصدر اشعاع غير مؤّيِن، لذلك لا يضر الانسجة البشرية، مشابهاً بذلك موجات الراديو (المذياع).

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