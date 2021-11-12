هيئة تقويم التعليم والتدريب تشارك بالمعرض العالمي لمستلزمات وحلول التعليم في دبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:

تشارك هيئة تقويم التعليم والتدريب، الأحد المقبل 9 ربيع الآخر 1443هـ الموافق 14 نوفمبر 2021م، بالمعرض العالمي لحلول ومستلزمات التعليم Global Educational Supplies & Solutions GESS المقام في دبي، في دورته الرابعة عشرة تحت شعار “إبداع اليوم ، فرص الغد”، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.

وتتمثل مشاركة الهيئة في المؤتمر بوصفها راعيًا بلاتينيا إضافة إلى مشاركتها بورقتي عمل؛ الأولى بعنوان: “اختبار ألف ياء للذكاء” يقدمها المدير التنفيذ للمركز الوطني للقياس “قياس” الدكتور عبدالله القاطعي، والورقة الثانية بعنوان: “الزيارات الافتراضية المطبقة خلال العام الدراسي 2020-2021” ويقدمها المدير التنفيذي المكلف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي “اعتماد” الدكتور صالح الغامدي.

وسيتم في الجناح الخاص بالهيئة، التعريف بالمنتجات والخدمات الخاصة بالهيئة والمراكز التابعة لها، حيث تتشرف الهيئة بدعوة الجميع لزيارة جناحها بالمعرض رقم ( C10, C20 ) في قاعة زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي من الساعة 10ص – 6م ، وذلك للاطلاع على أعمالها والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى الإجابة عن استفسارات الزوار من خلال الفريق المختص المشارك من الهيئة.

جدير بالذكر أن المشاركة بالمعرض تأتي ضمن مشاركات الهيئة ومراكزها في المعارض والمؤتمرات الدولية المعنية بالتعليم والتدريب، لعرض أعمالها وخدماتها ومشاريعها، كما سيشارك في المؤتمر أكثر من 10,000 متخصص تعليمي، وأكثر من 550 موردًا تعليميًا من 40 دولة.