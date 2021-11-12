عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تواصل تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ واس:
واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.
و راجع العيادات أمس الأول 422 مريضا بمختلف الحالات المرضية، حيث استقبلت عيادات الطب العام 154 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 25 مريضا من مرضى السكري والضغط والربو، كما استقبلت عيادات الأطفال 117 مريضا، واستقبل قسم الطوارئ 35 مريضا، وراجع 24 مريضا عيادتي الأسنان.
وجرى استقبال 43 مريضة في العيادة النسوية، فيما استقبلت عيادة الأذن والأنف 24 مريضا، وعمل 4 تحليلات لـ 3 مرضى بمختلف أنواع التحاليل المخبرية، وإجراء 7 صور أشعة لـ 9 مرضى، كما تم إعطاء 24 لقاحا في عيادة المطاعيم لـ 8 مرضى، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 354 وصفة طبية.
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