أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين إختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الإستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة ، حيث إختارت المنظمة الدكتور عبد الله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة العربية السعودية لعضوية المجموعة .
وتتكون المجموعة العلمية الإستشارية من ٢٨ عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم ، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي ، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الإجتماعية ، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة .
جدير بالذكر أن د/ عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها(182) بحثاً منشوراً و(11,318) اقتباس في الدوريات العلمية.
12 نوفمبر 2021 – 7 ربيع الآخر 1443 03:47 PM
تتكون من ٢٨ عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم“الصحة العالمية” تختار العالم السعودي “عبد الله عسيري” لعضوية مجموعتها العلمية الإستشارية
أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين إختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الإستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة ، حيث إختارت المنظمة الدكتور عبد الله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة العربية السعودية لعضوية المجموعة .
وتتكون المجموعة العلمية الإستشارية من ٢٨ عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم ، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي ، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الإجتماعية ، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة .
جدير بالذكر أن د/ عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها(182) بحثاً منشوراً و(11,318) اقتباس في الدوريات العلمية.
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