“الصحة العالمية” تختار العالم السعودي “عبد الله عسيري” لعضوية مجموعتها العلمية الإستشارية

محمد بن مسعود - الدمام - تتكون من ٢٨ عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية قائمة أسماء العلماء الذين إختارتهم لعضوية مجموعتها العلمية الإستشارية في أصول مسببات الأمراض الجديدة والمستحدثة ، حيث إختارت المنظمة الدكتور عبد الله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية بالمملكة العربية السعودية لعضوية المجموعة .

وتتكون المجموعة العلمية الإستشارية من ٢٨ عضواً من كبار العلماء في أنحاء العالم ، يمثلون مجموعة واسعة من التخصصات ذات الصلة بمسببات الأمراض الناشئة والعائدة للتفشي ، ومنها علوم الأوبئة والصحة العامة والأحياء الدقيقة والفيروسات والطب الوقائي وبيولوجيا وصحة الحيوان والعلوم الإجتماعية ، ومهمتهم تقديم المشورة التقنية للمنظمة .

جدير بالذكر أن د/ عبدالله عسيري أجرى العديد من الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا المجال بلغ عددها(182) بحثاً منشوراً و(11,318) اقتباس في الدوريات العلمية.