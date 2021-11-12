السعودية | 45 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن 45 إصابة جديدة.. الصحة تعلن التقرير اليومي لإصابات كورونا في المملكة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - محررو المناطق:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة الموافق 12/11/2021، عن تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالة وفاة واحدة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف بيان الصحة، حول مستجدات كورونا، أنه تم تعافي60 حالة من الفيروس، ليصل إجمالي المتعافين بجميع مناطق المملكة إلى 538,160 حالة، فيما وصل إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 549,148، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات منذ تفشي الوباء إلى 8,810 حالة.