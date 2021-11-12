شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف مستفيد باليمن من «تغذية الأطفال» لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات، بدعم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية والتغذوية في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب.

وقدم المشروع خلال شهر أكتوبر 2021م خدماته الطبية والتغذوية لـ 105.268 مستفيدًا، وفرز 21.467 طفلاً، وتقديم العلاج لـ 1.323 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 2.371 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 3.412 طفلا لوقايتهم من سوء التغذية.

فيما جرى فرز 11.645 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 2.209 مستفيدات، فيما حصلت 14.633 امرأة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI) واستفادت 40.653 مراجعة من أنشطة التوعية و 7.555 من ركن المشورة.

ويأتي ذلك امتدادًا لدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز لدعم المحتاجين الذين يعانون من سوء التغذية في اليمن، والأمهات الحوامل والمرضعات، استشعارًا بمسؤوليتها الإنسانية تجاه الشعب اليمني الشقيق والوقوف معه للخفيف من معاناته.