اخبار الخليج – رئيس هيئة الطاقة المستدامة يستقبل مشاركين من البرنامج الوطني لامع

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة بمكتبه السيد بسام عبدالرحمن التتان والسيد محمد طارق كمال المشاركين في البرنامج الوطني «لامع».

ويعتبر مشروع «لامع» مبادرة شبابية تحت مظلة مبادرات وزارة شؤون الشباب والرياضة، ويأتي بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور ميرزا بالمشاركين مشيداً بالرؤى الثاقبة لقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ودعمه لكافة المبادرات التي من شأنها إعداد الشباب البحريني وخلق قيادات شبابية واعدة وقاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية ذات وعي وطني متكامل تكون مؤهلة لتبوؤ مناصب قيادية في مختلف المواقع والمجالات.

وخلال اللقاء قدم الدكتور ميرزا عرضاً مرئياً استعرض من خلاله الخطط الوطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة اللتان تجسدان طموحات مملكة البحرين لمستقبل طاقوي أكثر استدامة يسهم في تمكين المملكة من تحقيق أهدافها والتزاماتها الوطنية والإقليمية والعالمية، والتي من أبرزها هدف المملكة للوصول الى الحياد الصفري للكربون بحلول 2060، والأهداف المرحلية والتي منها مضاعفة الهدف الوطني للطاقة المتجددة وتشجيع الاستثمارات فيها وتعزيز مبادرات تحسين كفاءة الطاقة، بالإضافة الى أهم المستجدات في مملكة البحرين على صعيد المجالين في كلاً من القطاعين العام والخاص.

ومن جانبهم اعرب المشاركين في برنامج «لامع» عن شكرهم وتقديرهم لدعم رئيس هيئة الطاقة المستدامة، مشيدين بتشجيعه وحرصه الدائم لمشاركة الشباب في هذه المجالات الواعدة، مما يؤكد اهتمامه بالشباب البحريني ودفعه لهم لتحقيق المزيد من الانجازات في مختلف المجالات التنموية التي تتسق مع رؤى قيادة جلالة الملك المفدى، خاصة في مجالات استدامة موارد الطاقة.