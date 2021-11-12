اخبار الخليج – «الأشغال»: تنظيف 49 ألف فتحة تصريف وصيانة 76 محطة ضخ لمياه الأمطار

محمد بن مسعود - الدمام - ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بأنها قد باشرت في أعمال تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار في مختلف المحافظات، لافتاً إلى أن عدد فتحات تصريف مياه الأمطار التي تم تنظيفها منذ بداية العام حتى نهاية أكتوبر الحالي، بلغ ما يقارب 49 ألف فتحة تصريف وذلك ضمن خطة وبرنامج الوزارة في صيانة البنية التحتية لضمان تشغيل خدمات الصرف الصحي.

وقالت أن برنامج الصيانة المستمر شمل أيضاً صيانة 76 محطة ضخ لمياه الأمطار موزعة على مختلف المناطق بكافة محافظات المملكة الأربع وذلك منذ بداية العام الحالي، مشيرةً إلى إنه تم تنظيف القنوات المفتوحة، حيث بلغت أطوال القنوات التي تم تنظيفها منذ بداية العام الجاري 2682 متر.

وأشارت الوزارة إلى أن برنامج الصيانة الدورية يشمل تنظيف وتفريغ خزانات التجميع والخزانات الامتصاصية قبل موسم الأمطار للتأكد من فاعليتها وتشغيلها بالصورة الكاملة، حيث يتم تنظيف الخزانات على مدار العام بسبب امتلائها من المياه السطحية التي تنتج عادة عن غسيل المنازل والسيارات، كما يتم تنظيف شبكة تصريف مياه الأمطار بواسطة صهاريج الضغط العالي، وصيانة محطات ضخ مياه الأمطار.

وأضافت الوزارة أن الأعمال التي يتم القيام بها لتنظيف شبكة مياه الأمطار تشمل تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار بالشوارع والطرقات، وصناديق التفتيش والمصبات المائية المؤدية للبحر، وقنوات تصريف المياه المفتوحة، والقنوات المفتوحة وخزانات التخزين.

وأوضحت أن غرف تصريف مياه الأمطار تتأثر على مدار العام بتراكم الأتربة والمخلفات الزراعية ومختلف أنواع النفايات العامة مثل الأوراق وأكياس البلاستيك، مما يحد من فاعليتها في تصريف المياه وقت الحاجة، الأمر الذي يستدعي إعادة التنظيف والصيانة لهذه المرافق بشكل دوري وطوال العام.

وأكدت الوزارة بأنها تولي أعمال صيانة مرافق الصرف الصحي ومصارف الأمطار الاهتمام الكبير، باعتبار أن المحافظة على هذه الاستثمارات الوطنية المهمة يعتبر واجبا وطنيا يقع ضمن مسئولياتها لخدمة كافة المواطنين والمقيمين، ومن منطلق حرص الوزارة على تقليل أية أضرار قد تترتب مع بدء فصل الشتاء وتوقع هطول الأمطار، كما أن الوزارة وسعيا منها لعدم التسبب في إزعاج المواطنين والمقيمين فإنه يتم تنظيم أوقات العمل على الشوارع الرئيسية في الفترات المسائية بغرض عدم إرباك حركة المرور عليها.

ونوهت الوزارة على ضرورة التزام المواطنين والمقيمين بعدم فتح أغطية غرف التفتيش التابعة لشبكة الصرف الصحي في جميع الأوقات وخصوصا خلال فترة تساقط الأمطار وذلك تفاديا لحدوث الفيضانات بالشوارع وهو الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم المشكلة في حال حدوثها و زيادة حدتها، داعياً إلى الإبلاغ عن مشاكل الفيضانات وغيرها عبر الخط الساخن لشؤون الصرف الصحي الذي تم الإعلان عنه مسبقا في الحسابات الرسمية للوزارة.