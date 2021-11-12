اخبار الخليج – الأمين العام لمجلس التعاون يبحث مع وزير الخارجية الموريتاني المستجدات الإقليمية والدولية

محمد بن مسعود - الدمام - التقى الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم مع السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر صير بني ياس السنوي المنعقد في دبي.
وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات بين مجلس التعاون وموريتانيا، إضافة الى بحث أوجه التعاون في مختلف المجالات واستكشاف الفرص العديدة والمتنوعة لتعزيز ذلك التعاون بما يعود بالمنفعة والمصالح المشتركة.
كما تم التطرق إلى آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.
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