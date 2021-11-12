اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب: رؤى جلالة الملك أكدت حرص البحرين على تعزيز مبادئ وقيم الأمن والسلم الدولي

محمد بن مسعود - الدمام - أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، بالكلمة الملكية السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، خلال مشاركة جلالته أيده الله في الجلسة الافتتاحية لمنتدى باريس للسلام.

وأشارت معاليها إلى أن رؤى جلالة الملك المفدى أكدت حرص مملكة البحرين، ونهجها الثابت والراسخ، لتعزيز مبادئ وقيم الأمن والسلم الدولي، والتعاون الوثيق للتواصل والتضامن والسلام، من أجل مستقبل المجتمعات والشعوب في العالم أجمع.

وأشادت بما تضمنته الكلمة الملكية السامية من مشاركة مملكة البحرين لدول العالم في جهودها لتحقيق الأمن والسلم الدولي، وبناء عالم أكثر أمنا واستقرارا، وعدالة ومساواة، يتمتع فيه الإنسان بحياة حرة وكريمة ومستقبل أكثر إشراقا وأملا، وأهمية الشراكة الدولية الفاعلة لتحقيق الأهداف المشتركة للبشرية.

وأعربت معاليها عن بالغ الفخر والاعتزاز بما حققه فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، في مواجهة تحديات جائحة كورونا، عبر قصة نجاح بحرينية، شاملة ومتكاملة، غدت نموذجا رائدا على المستوى الدولي في حماية البشرية، وتحقيق تطلعات الشعوب للتنمية والازدهار.