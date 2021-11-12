“إحسان”: “تيسّرت” تفرج كربة 1300 معسر خلال شهر

محمد بن مسعود - الدمام - بـ 20 مليون ريال.. انطلاقاً من قيم التكافل المجتمعي

تمكّنت خدمة تيسّرت التي أطلقتها المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” من تفريج كربة أكثر من 1300 مستفيد بإجمالي يناهز الـ 20 مليون ريال خلال شهر، مما يعدّ وقتاً قياسياً للخدمة التي تم إطلاقها مطلع شهر أكتوبر الماضي لتمكين المتبرعين من إعانة المعسرين على سداد فواتيرهم التي صدر بحقها أمر تنفيذ قضائي؛ للإسهام في تفريج كرباتهم وقضاء ديونهم.

وتعدّ خدمة “تيسّرت” الأولى من نوعها بالمملكة في تلبية احتياج فئة في حاجة ماسّة إلى من يساندها، وتعكس قيم التكافل المنبثقة من المسؤولية المجتمعية عبر التفاعل الفوري من أهل الخير مع كربات المعسرين وذلك بما يزيد على 12 مليون زيارة لصفحة الخدمة.

وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة المعسرين في سداد المطالبات المالية عبر الدخول إلى قائمة فرص التبرع في منصة إحسان، واختيار خدمة “تيسّرت”، ومن ثم البحث عن الحالة المراد التبرع لها واستكمال عملية التبرع وفق شروط استحقاق محددة، تتضمن أن يكون المستحق ضمن المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وعدم تخطي مبلغ المطالبة لـ 100 ألف ريال كحد أقصى، ووجود أمر صادر من محكمة التنفيذ تتجاوز مدة صدوره سنة كاملة، إضافة إلى عدم صدور أوامر تنفيذية قضائية أخرى بحق المستحق.

وتواصل منصة “إحسان” تطوير خدمات رقمية نوعيّة، أسهمت في تسريع وتسهيل وصول التبرعات إلى مستحقيها بموثوقية، بإشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” التي تعمل على تمكين المنصة رقمياً منذ إطلاقها شهر مارس الماضي.

ووصل إجمالي التبرعات عبر المنصة إلى ما يزيد على مليار و85 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 2.7 مليون مستفيد، خلال فترة 7 أشهر في إنجاز وطني غير مسبوق.