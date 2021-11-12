اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تهنئ رئيس المجلس الوطني الاتحادي لاختيار الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ 2023

محمد بن مسعود - الدمام - بعثت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، برقية تهنئة إلى معالي السيد صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك بمناسبة اختيار دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 لعام 2023.

وأكدت أن الإنجازات والنجاحات، المستمرة والمتواصلة، التي تحققها دولة الإمارات الشقيقة، تسهم وبشكل فاعل في دعم الجهود الدولية التنموية والمستقبلية، وتؤكد الدور الإماراتي الرفيع في خدمة البشرية، وما تشهده من تقدم وتطور، ونماء وازدهار في مختلف المجالات، وتعزيزا لمكانتها الرائدة إقليميا ودوليا، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، متمنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، قيادة وحكومة، ومجلسا وشعبا، دوام التوفيق والنجاح.