أعلن ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي.
وذكر بيان للجنة أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قرّرت إخراج 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى»، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وفيما لم يحدد البيان هوية المجموعة أو وجهتهم، شدّد على أنه «سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية كافة، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي «دعماً من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على المضي قدماً بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن حتى تتحرر الأراضي الليبية كافة».
وأوضحت القيادة أن هذه الدفعة «استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي جرى الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
ليبيا.. بدء ترحيل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية
وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-11-12
أعلن ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي.
وذكر بيان للجنة أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قرّرت إخراج 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى»، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وفيما لم يحدد البيان هوية المجموعة أو وجهتهم، شدّد على أنه «سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية كافة، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي «دعماً من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على المضي قدماً بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن حتى تتحرر الأراضي الليبية كافة».
وأوضحت القيادة أن هذه الدفعة «استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي جرى الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
12 نوفمبر 2021 – 7 ربيع الآخر 1443
01:20 PM
12 نوفمبر 2021 – 7 ربيع الآخر 1443
03:09 PM
300 دفعة أولى من مناطق القيادة العامة للجيش الليبي
أعلن ممثلو القيادة العامة باللجنة العسكرية المشتركة (5+5) ترحيل 300 مرتزق ومقاتل من المناطق الخاضعة لسيطرة القيادة العامة للجيش الليبي.
وذكر بيان للجنة أن «القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية قرّرت إخراج 300 فرد من المرتزقة والمقاتلين الأجانب كدفعة أولى»، وذلك تنفيذًا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020 بجنيف.
وفيما لم يحدد البيان هوية المجموعة أو وجهتهم، شدّد على أنه «سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة المحاذير والأوضاع الأمنية كافة، وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».
وأكد البيان أن هذه الخطوة تأتي «دعماً من القيادة العامة للقوات المسلحة، وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) على المضي قدماً بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن حتى تتحرر الأراضي الليبية كافة».
وأوضحت القيادة أن هذه الدفعة «استثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي جرى الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا.. بدء ترحيل المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.