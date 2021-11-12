«مختص بمركز الأرصاد» يتوقَّع دخول كتلة هوائية باردة.. ويحدد موعدها

الرياض - محمد عبدالله - قال المختص في الطقس بالمركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، إن كتلة هوائية باردة قادمة إلى المملكة يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى أن فصل الشتاء الفلكي يبدأ يوم 21 ديسمبر.

وأوضح العقيل لـ«قناة الإخبارية»، أن دخول الكتلة الباردة، يوم الأربعاء، يعقب الحالة الجوية التي تبدأ اليوم الجمعة، على بعض مناطق المملكة، وأن درجات الحرارة على المناطق الشمالية ستتراوح بين 5 – 6 درجات مئوية خارج المدن.

وأضاف أنه متوقع خلال فصل الشتاء هطول أمطار على المناطق الوسطى والشمالية، وستكون درجات الحرارة حول معدلها الطبيعي أو أعلى بقليل، وتكون حول المعدل في منطقتي جازان ونجران، وأعلى بمقدار درجة مئوية واحدة على باقى مناطق المملكة.

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