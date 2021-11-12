بالصور.. أشهر الممنوحين الجنسية السعودية من الكفاءات المميزة

الرياض - محمد عبدالله - صدر أمس الخميس، الأمر السامي الكريم، بمنح بعض الكفاءات وأصحاب الخبرات المميزة، الجنسية السعودية، ومن أشهر من شملهم القرار خطاط الكعبة المشرفة، إضافة إلى خبراء في التاريخ والمسرح.

ومن أشهر من تضمنتهم قائمة أسماء الممنوحين الجنسية السعودية –وفقا للعربية-: «مختار عالم خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، والمؤرخ الدكتور أمين سيدو، والباحث الدكتور محمد البقاعي، والمؤرخ الدكتور عبد الكريم السمك، ورائد الإخراج المسرحي سمعان العاني».

ـ الدكتور أمين سيدو

قدم سيدو العديد من الكتب والدراسات تجاوزت 30 إصدارا، كما وثق سير أعلام الثقافة والفكر في المملكة. وعمل في مكتبة الملك فهد الوطنية، كما عمل مديراً لتحرير مجلتها.

ـ الدكتور محمد البقاعي

اصدر البقاعي وهو باحث ومحقق ومترجم، أكثر من 40 كتابا في مجالات متعددة، منها الدراسات التاريخية والنقدية والترجمة، كما عمل أستاذاً للدراسات اللغوية والأدب النقدي في جامعة الملك سعود بالرياض، ويعمل حالياً في مركز الملك سلمان لدراسات تاريخ الجزيرة العربي، وحصل في 2018 على جائزة الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمية للترجمة في دورتها التاسعة.

ـ الدكتور عبد الكريم السمك

عاش الدكتور السمك أكثر من نصف قرن في المملكة، وهو حاصل على الدكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر، ونشر كتبا عن تراجم لعدد من رجالات الدولة في فترة التأسيس الذين عملوا مع الملك عبد العزيز.

ـ سمعان العاني

يعد العاني من رواد الإخراج المسرحي في المملكة، وعمل كمخرج منذ السبعينيات من القرن الماضي، وهو خريج قسم المسرح في بغداد، وشارك في العديد من المهرجانات المسرحية الدولية، وتخرج على يديه العديد من الممثلين السعوديين.

ـ مختار عالم

هو خطاط كسوة الكعبة المشرفة وشيخ خطاطي مكة، ويعمل الآن خطاطاً بمصنع كسوة الكعبة المشرفة، وشارك بأعماله في المعارض الدولية والملتقيات العالمية، وتدرس مذكرة له عن خط الرقعة في معهد الحرم المكي الشريف.

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