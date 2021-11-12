تحذير من أمانة الرياض لملاك المحلات بشأن مواقف الطرق

الرياض - محمد عبدالله - جددت أمانة منطقة الرياض، تذكير ملاك المحلات، بأن مواقف المركبات في الطرق أمام المنشآت التجارية، حق للجميع، وأن الأنظمة تمنع حجزها أو تخصيصها لزبائن المنشأة.

وأوضحت أمانة الرياض –عبر تويتر- أنه يتم رصد المخالفات عن طريق: الجولات الميدانية للمراقبين التابعين للأمانة، وكذلك بلاغات السكان عبر مركز (940).

وأشارت أمانة الرياض، إلى أنه سيتم تنبيه المنشأة أولا لتصحيح المخالفة، وفتح المواقف للعامة، قبيل تطبيق العقوبة النظامية.

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