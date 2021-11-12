«أعطتها العباءة لترتديها».. فيديو يوثِّق لفتة إنسانية من سيدة سعودية لسائحة بريطانية

الرياض - محمد عبدالله - تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لفتة إنسانية، لإحدى المواطنات مع سائحة بريطانية في العلا؛ حيث أرادت الأخيرة ارتداء عباءتها بعد إعجابها الشديد بها.

ويظهر في مقطع الفيديو، لحظة إحضار السيدة السعودية، زيًا جديدًا للسائحة البريطانية ومساعدتها في ارتدائه؛ حيث ظهرت معالم السعادة على وجه السائحة بعد اللفتة الإنسانية.

وأعرب عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي عن سعادتهم بفعل المواطنة، مؤكدين أنها قدمت صورة مشرقة عن وطنها ودينها في دقائق.

وقالت المواطنة عبر حسابها على موقع «تويتر» تعليقًا على مقطع الفيديو: «الحمدلله، تمنيت أن أقدم شي بسيط أمثل به بلدي المملكة العربية السعودية، شعور لا يوصف».

بينما شبه البعض مقطع الفيديو، بالدبلوماسية الناعمة، مؤكدين أن بعض المؤسسات تحتاج لسنوات من أجل تحقيقها، بينما لم تستغرق تلك السيدة سوى ثوانٍ معدودة لإظهارها.

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