هل يمكن دخول الاختبارات الورقية بالبطاقة الرقمية؟.. «تقويم التعليم» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - جددت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التذكير، بأنه يسمح للطلبة استخدام البطاقة الرقمية في تطبيقي (توكلنا/أبشر) لدخول الاختبارات المحوسبة فقط، وليس الاختبارات الورقية.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للهيئة، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار أحد الطلبة: «يمكنك الحضور بالبطاقة الرقمية في كل من تطبيقي (توكلنا أو أبشر) كإثبات دخول لمقرات الاختبارات المحوسبة فقط؛ ولكنها لا تُعتمد كإثبات دخول للاختبارات الورقية».

وأوضحت الهيئة أنه يلزم للاختبارات الورقية إحضار أصل الهوية الوطنية، أو جواز السفر، مع صورة من كارت العائلة أو أصل رخصة القيادة.

وقال الطالب في استفساره: إنه فقد بطاقة الأحوال، ولا يوجد لديه جواز سفر، فهل يمكن له حضور الاختبار بالبطاقة الإلكترونية (الرقمية)؟

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